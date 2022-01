PEAMINISTRIUURING | Elektri hinna põhjustatud vapustus hävitas Kaja Kallase toetuse, peaminister esikolmikust väljas

Valimisealised kodanikud on Eesti Päevalehe juba pika ajalooga peaministriuuringus alati jaganud peamise osa toetust ikka riigikogu kahe suurima erakonna juhtide vahel.

Kui valimisealistelt kodanikelt on päritud, keda peamiste erakondade juhtidest eelistatakse valitsusjuhina, siis suures plaanis on Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Reformierakonna liider Kaja Kallas kahepeale koorinud vähemalt poolte vastajate poolehoiu. Teistele parteijuhtidele on jäänud köömes.

Vast alanud aasta tõi aga kaasa maavärina.