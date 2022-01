Miks ei ole Lätis elektrimeeleavaldusi? Põhjus on valitsuse kiires tegutsemises ja rahva loiduses

Mullu detsembris olid Läti elektri hinnad eelmise detsembriga võrreldes 320% võrra kõrgemad. Kasvavast nõudlusest ja muudest faktoritest tingitud elektri hinna tõus võib püsima jääda veel kolmeks aastaks. Hinnatõusust ajendatud meeleavaldusi on toimunud nii Hispaanias kui Eestis, aga Lätis valitseb hämmastaval kombel vaikus. Seda hoolimata faktist, et elektri hinna tõusu pärast on küsitluste järgi mures 90% Läti elanikest ja mõnel pool on elektri- ja küttekulud kasvanud pretsedenditule tasemele.

Nagu alati, mõjutab hinnatõus kõige enam pensionäre, madala sissetulekuga inimesi ja suuri peresid. Prognooside järgi ootab Lätis madala sissetulekuga inimesi valus löök, seda eriti talveperioodil. Eriti rängalt tabab see pensionäre ja erivajadusega inimesi, kes loevad iga eurot.

Eelmise aasta lõpus tunnistas majandusminister Jānis Vitenbergs, et mitmetes majandussektorites on olukord energiahindade kiire tõusu tõttu muutunud kriitiliseks.