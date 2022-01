Tänavusi taliolümpiamänge (4. - 20. veebruar) on saatnud kõmu saati 2015. aastast, mil need välja kuulutati. Võib arvata, et Hiina valitsus kasvatab spordi suursündmuse varjus oma poliitilist mõjuvõimu nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Ameerika Ühendriigid kuulutasid detsembris välja diplomaatilise boikoti, et protestida uiguuride inimõiguste rikkumiste vastu Xinjiangis. Ettevaatlikkusel on küll alust, kuid see kipub olema siiski lühinägelik. Kaine pilk näitab, et Hiina ambitsioonide kõrval on Olümpial oluline kasutegur kogu maailmale.