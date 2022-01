Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule ütleb, et haiglad on suure tööpinge all. Lisaks koroonalainele annavad meedikutele tööd tüüpilised talvised hädad ning suur arv vahepeal ravimata jäänud patsiente.

Foto: Kollaaž