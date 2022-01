REPORTAAŽ | Kõne kõne järel. Pereõdede telefonid helisevad vahetpidamata

Nõmme tervisekeskuse pereõde Maiu Müürsepp näeb mikrofoniga varustatud kõrvaklappidega välja nagu piloot või häirekeskuse töötaja. Praegu on sellised klapid pereõe väga tähtis tööriist: nimelt on terve jaanuarikuu helistanud arstidele mitu korda rohkem inimesi kui tavaliselt. Koroonasse nakatumine püstitab viimased paar nädalat Eestis rekordeid ja see tähendab inimesi, kes peavad kõigepealt saama koroonaproovi anda. Üks võimalus on saada prooviaeg riikliku infoliini kaudu, kuid seal on kuuldavasti ooteaeg kohati paar tundi. Arvestatav osa inimesi eelistab seetõttu saada saatekirja oma perearsti või -õe kaudu.