PÄEVA TEEMA | Anna Kathrin Kirsch: Saksamaa välisminister külastas nii Kiievit kui Moskvat, meie seisukoht kriisis on ühene

Miks ei luba Saksamaa enda toodetud haubitsaid Ukrainasse saata ja on julgeolekukriisis Venemaa suhtes nii passiivne, et mitte öelda koostööpartnerlik? Või kas on? Vastab Saksamaa saatkonna kõneisik, kultuuriatašee Anna Kathrina Kirsch.