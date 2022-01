Tiina Mälberg: kaldun olema nende inimeste hulgas, kes usuvad, et pandeemia on olnud inimkonnale hea

Rakvere teatris veerandsada aastat näitlejana publikut rõõmustanud ja kaks suurepärast filmirolli teinud Tiina Mälbergi (51) jaoks on tänane päev iseäranis tähtis. Koduteatris jõuab lavale tema esimene lavastajatöö, mis põhineb draamatekstil. Nüüdisaja Briti näitekirjaniku David Eldridge’i töid pole Eestis seni lavastatud, kuid nüüd saab lavastust „Algus” vaadates elada kaasa 40. eluaastate künnisele jõudnud mehe ja naise loole paljude võimalustega Londoni linnas. Teemad on universaalsed – armastus ja üksindus nüüdisaegses digimaailmas –, pole kahtlust, et see kõnetab ka Eesti vaatajat 2022. aastal.

„Lavastuses kohtuvad kaks inimest on sunnitud ausalt rääkima asjadest, millest nad unistavad ja mõtlevad. See on lugu julgusest olla aus,” ütleb Mälberg. Niisamuti on näitlejanna olnud aus oma töödes, mida on kogunenud kümneid ja kümneid. Kompromissitu ausus peaosa eest filmis „Ema” tõi omal ajal tunnustuse nii Eestis kui ka kaugemal.