REPORTAAŽ | Elina Netšajeva: mul on kõik olemas, jääb luua vaid pere. Kui leidub sobiv inimene...

17.30 Autos, teel Vene TeatrisseJanek helistab ja Elina võtab vastu. „Sa oled valjuhääldis!” hoiatab ta. Ja siis läheb dialoog lahti. Dubai! Budapest! Türgi! Kokasaade. Laste laulusaade. Kuidas jõuda Türgist Dubaisse ja olla samal ajal Eestis teatrilaval?

Vestlus mänedžeriga kõlas päris rahvusvaheliselt. „Ma loodan, et see on alles algus, teosammul tuleviku poole astumine,” noogutab Elina. Klassikaline muusika on ta jaoks alati esikohal. „Kui klassikaga on mul tõsine pikaaegne suhe, abielu, siis popmuusikaga flirdin kõrvalt, et tunnetada klassikalise muusika ilu, harmoonilisust ja sügavust,” naerab ta.

On talle tehtud ettepanekuid, mille peale suu lahti vajub? „Kui mõelda laulmist ja esinemist, siis on juhtunud, et pakutakse veidraid projekte või esinemist imelikus kohas, näiteks kuskil baaris. Inimesed ei hinda adekvaatselt, kellega neil tegu on.”