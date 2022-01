KULTUURIBIIT | Näitleja ja lavastaja Tiina Mälbergi playlist

Dannyt kehastavale Vanemuise näitlejale Andres Mäharile on see esimene roll Rakvere Teatris. „Mulle on alati meeldinud katsetada uusi asju. Seepärast olin ka väga meelitatud, kui Tiina Mälberg kutsus mind Rakveresse mängima. Uued inimesed, uued kohad - see on see, mis mind paelub. Pikalt ühe koha peal istudes hakkad arvama, et kõik on juba selge, oskad kõike. Kuid uues keskkonnas, uute inimestega saad aru selle arvamuse ekslikkusest - ei saa kasutada enam vanu võtteid, vaid pead hakkama uuesti proovima ja leiutama,” sõnas ta, lisades, et on õnnelik, et see on juhtunud just Rakvere Teatris. „Olles olnud erinevates truppides ja projektides, võin küll kindlalt öelda, et nii harmooniliselt koosolevas teatris ma pole veel olnud. Olen tänulik teatrile ja inimestele kellega koos töötan ning pingutan kõvasti, et seda tänu ära teenida,” tunnistas Mähar.