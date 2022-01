Enesetapp on Eesti noorte number üks surmapõhjus

„Tõeliselt murettekitav on suitsiidikatsete tõusutrend,” ütles Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudi juhatuse liige Merike Sisask. Enesetapukatsete arv on järjepidevalt kasvanud viimase kümnendi jooksul. „Ühest küljest võib see näidata seda, et inimesed pöörduvad rohkem, et abi saada,” spekuleeris ta. Kuid Sisask tõi kohe esile ka uue mure: suitsiidi üritanud noorte hulk on nii suur, et haiglate personalil ei pruugi jätkuda ressurssi, et kõigiga piisavalt tegeleda, neid nõustada.

„Suitsiidikatsega võib inimene soovida ajutist puhkust talumatust olukorrast, aega maha võtta,” selgitas ta, et enesetapukatse taga võib olla ka pisut erinev motiiv. Samal ajal on varasem suitsiidikatse suurim suitsiidiriski näitaja.

Tervise arengu instituudi surmapõhjuste registri kohaselt oli 2020. aastal vanuserühmas 10–24 enesetapp sagedasim surmapõhjus. Kõige tugevamalt joonistub see välja vanusegrupis 15–19-aastased, kus 19 surmast oli suitsiide 12. Ka 2019. aastal oli 15–24-aastaste seas enesetapp peamine surmapõhjus.