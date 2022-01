Vilja Kiisler: Kadastik ja Ansip võiksid soojust otsida oma naise, mitte Kaja Kallase juurest

Mõlemad on mehed, kes ei eksi mitte kunagi. Andrus Ansip juhtis Eesti riiki üheksa aasta jooksul kindlal käel Eurostati ja eurobaromeetriga vehkides, tundmata vähimatki muret selle pärast, kas inimesed oma elu tema varrukast puistatud arvudega seostada suutsid või mitte. Eelarve tasakaalu mantra ja Eesti riigi imetilluke võlakoormus oli plaat, mis kõlbas peale panna iga kell, sellest pidi näljane saama söönuks ja pime nägijaks. Ehk mäletab mõni veel seemnete söömise ja fooliummütsi juttu mälestusväärsest 2012. aastast, mil ACTA inimesed tänavatele tõi. Tagantjärele võivad tollased tsitaadid naljakalt kõlada – ja kõlavadki, sest neid parodeeriti palju ja paroodiad olid maru head; teiseks, eks aega on mööda läinud ja see koht ei valuta enam. Ent omas ajas oli kindlasti tegemist ACTA lepingu kriitikute mõnitamisega.

Ansipi aega jääb Reformierakonna kõige hullem skandaal. Silver Meikari ülestunnistusest selsamal mälestusväärsel 2012. aastal alanud Reformierakonna musta raha skandaali ajal oli õhk valetamisest, vassimisest ja spinnimisest nii paks, et lõika või noaga. Ning kuigi kriminaalasi lõpetati ja asi kohtusse ei jõudnudki, oli riigiprokuratuuri avaldatud kriminaalasja lõpetamise määrus partei musta rahastamise kaudseid tõendeid tulvil. Tõsi, mõni tõend hakkas avalikus mälus hiljem oma elu elama. Näiteks kõige võimsamaks kujundiks kujunenud ämma raha – Reformierakonna helde ämm leiti nimelt hiljem üles, ta oligi olemas. Ent musta raha skandaal jääb Reformierakonna ajalukku partei kõige häbiväärsema plekina. Ansipil Reformierakonna juhi ja peaministrina ei tekkinud tollal kordagi isegi mitte küsimust, et äkki peaks ta mõlemalt ametikohalt tagasi astuma. Lihtsalt ei tekkinudki.

Ansip ise empaatia ei hiilga

Kui Ansip viimaks ametist lahkumisest teatas, kirjutasin Äripäevas: „Ansip oli peaminister, kes ei kuulanud, kes eelistas rääkida üksi ja tappis dialoogi, naeruvääristas neid, kes arvasid teistmoodi kui tema. Ta jäi kurdiks kodanikualgatuste suhtes ja ignoreeris ettepanekuid, mida tegid kodanikurühmitused, ettevõtjad, intellektuaalid.” Tagantjärele tunduvad asjad muidugi sageli teistmoodi. Näiteks Jüri Ratase esimese valitsuse esimene aasta oli ikka päris naljakas ja arusaadavasti tundus paljudele, ka mulle, et Ansip oskas ikka palju paremini. Nagu see praegugi nii mõnelegi tundub eelmist ja praegust peaministrit, Jüri Ratast ja Kaja Kallast võrreldes. Eelmine on alati jõudnud end sisse ja üles töötada, uuel läheb enamasti umbes aasta, et aru saada, mis ametisse ta on sattunud. Suures joones ja üldistuse korras jään ma aga Ansipi kohta öeldu juurde.