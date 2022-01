Sanktsioonidele vilistades. Just nii voolab läbi Eesti rekordkoguses Valgevene naftat

Kui Balti riikidest said ühed häälekaimad eestkõnelejad, kes nõudsid pärast 2020. aasta suvel lahvatanud rahutuste verist mahasurumist Valgevene isehakanud presidendi Aljaksandr Lukašenka režiimi ja selle mõjuisikute vastaseid sanktsioone, mõistsid siinsed transiidiärimehed hästi, kui halvasti see nende äri mõjutab.

Sellest hoolimata kasvas Valgevene kaubavahetus Balti riikidega eelmisel aastal rekordiliselt. Kaugelt kõige rohkem paistab neis andmetes silma just Eesti, mis importis Valgevene naftatooteid mullu ligi kolm korda rohkem kui aasta varem. Sealjuures liikus Eestisse kolmandik Valgevene naftat, mis varem suundus Läti sadamatesse.

Eesti Päevalehe, Re:Baltica ja Valgevene väljaande Belsati ühine uurimine tuvastas, kuidas see äri toimib ning kes on selle taga. Me avastasime, et see käib ettevõtete võrgustiku kaudu, millega on seotud sanktsioonide all olev Valgevene oligarh Mikalai Varabei. Peale selle on mängus trikitamine kaubakoodiga, mis lubab Valgevene naftavagunitel veereda mööda Eesti raudteid ilma sanktsioone kartmata.

Kokkvõttes koorub skeem, millega lastakse Lukašenkal ja tema lähedastel Valgevene oligarhidel sanktsioonidest hoolimata teenida Eesti kaasabil endiselt sadu miljoneid eurosid. See on raha, mis voolas Valgevenesse näiteks ajal, kui režiimi toel organiseeriti Lähis-Idast suurte inimhulkade smugeldamist Leedu, Poola ja Läti piiridele, mille peatamiseks pidi Eesti kulutama raha, et saata appi politseinikke, päästjaid ning okastraati. See on raha, mis toimetab enda ja Vene vägesid Ukraina piirile ähvardama.