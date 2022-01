Liina on koos oma kuue-aastase pojaga esimest korda Toidupangas. Inimesed ootavad luugi ees sabas. Külm tuul tuiskab üle maguskartuli- ja lillkapsakastide. Väikemehe plastauto põrutab üle tomatimägede ja kukub siis saiakuhja otsa, pots!

Liina on just esitanud avalduse, et saada toimetulekutoetust, ja nüüd on ta linnaosa sotsiaalosakonnast saadetud siia Lasnamäe turule Toidupanka nädalase toiduabi järele.