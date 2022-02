Eesti moemaja riietab ka kuulsusi

Dimitry Toukhcher asutas moemaja 2010. aastal ja kui ta 2014. aastal oma eestlannast abikaasaga Kanadast Eestisse kolis, liikus LGFG Fashion House temaga kaasa. „Asutasin ettevõtte, mis pakub unikaalset teenust. Meie rätsepad külastavad kliente kontoris ja kodus ning mõõdavad ja kohandavad riided selliselt, et need istuvad alati hästi. Meiega on lihtne koostööd teha, sest tegutseme kliendi vajaduse ja graafiku järgi, see on turvalisem kui veebipoest tellida. Loome parimaid riideid kontorirõivastest smart casual’i ja mugavusrõivasteni välja.