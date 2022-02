Keskerakonda (ja Jüri Ratast) võib mõista kaheti. Esiteks on 2019. aasta valimiste tulemustega võrreldes Reformierakonna toetus kõvasti langenud (kui peaministri erakonna toetus langeb, see peaks ikka pingeid tekitama) ning ega tookordse Reformierakonna valimiskampaania sihtmärgiks oli Ratas, mistõttu Jüril on arusaadavalt väike okas tänini hinges.