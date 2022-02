JUHTKIRI | See valitsus veel ei lagune

Millal täpselt must kass kahe võimupartei vahelt läbi jooksis, on raske öelda. Neid olukordi on olnud mitu ja nende parteide keeruliste suhete ajalugu on pikk. Tõenäoliselt on Keskerakonna-poolne survestamise, et mitte öelda tülinorimise kaalutlus peamiselt pragmaatiline. Nad õppisid EKRE-lt, et koalitsioonis on võimalik edukalt opositsiooni mängida, poliitpunkte noppida ja toetust kasvatada. Nad õppisid elektri hinna läbirääkimistelt, et avalik survestamine kannab oravate vastu vilja. Nad aduvad, et on ainult aja küsimus, millal koroonapiiranguid leevendatakse, ja tahavad ennast esimesena ajaloo n-ö õigele poolele seada.