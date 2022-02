Enne lahingutegevuse tsooni sõitmist paneme selga kuulivestid ja pähe kiivrid. Meie kokkupuutejoonele jõudes on seal rahulik, tulelööke ei ole kuulda. Sõjaväelaste hulgas ei ole mingit paanikat vaatamata sellele, et meedias ilmuvad teated olukorra võimaliku teravnemise kohta. Ukraina sõjaväelased räägivad aga, et on valmis kõigeks.