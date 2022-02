NÄDALA NÄGU Andrus Kivirähk: näitemängu proov

Seega harjutavadki mõned rahvasaadikud labajalavalssi, teised käivad usinasti kooriproovis, kolmandad õpivad, laup kortsus ja keeleots suurest pingutusest suust väljas, pähe isamaalist luulet.

Ka näitemäng on piduõhtul kavas ja Jüri Rataselgi on seal roll. Tekstiraamatud on juba kätte jagatud, aga kas siis riigimehel on aega seda vaadata! Terve Eesti püsib ju ainuüksi tema õlul. Nii palju Ratas muidugi teab, et ka tema tegelane kannab nime Jüri ja see tähendab loomulikult Püha Jüri, keda siis veel. Pole kahtlustki, et etenduses näidatakse, kuidas see vapper pühamees hirmsale lohemaole lõpu peale teeb.

Püha Jüri on Ratasele hingelähedane karakter, sisuliselt tuleb mängida iseennast.

Kusjuures lohemadu sümboliseerib kõike, mis Eestis halvasti: koroonapandeemiat, rahvast lõhestavaid piiranguid, elektrihindu ja veel paljusid väga pahasid asju, millega võitlemine on Ratase siht ja saatus. Ta ise teab väga hästi, et miski siin riigis ei suju, kui tema käsi külge ei pane. Näe, alles see oli, kui tuli käia metsas pesukaru püüdmas! Ja pärast tal otsusekindlalt munad maha võtta. Kes veel peale tema oleks selle tööga hakkama saanud?

Ning selliseid hädavajalikke ülesandeid, millega ainult riigikogu esimees toime tuleb, on veel, neid on palju. Rebi ennast või neljaks. Aga ei, ta ei kaeba. Nii peabki olema, hiiglastelt nõutakse seda, mis hiiglase kohus.

Proov juba käibki, lohemadu on printsessi kätte saanud ja väntsutab teda hirmsal moel, kõik teised aga ainult seisavad ja vahivad. Nii see ongi, rahvas on nõrk, rahvas on haige, rahvas vajab kangelasi! Pole hullu, Püha Jüri on juba teel!