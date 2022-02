Ükspäev pühkisin kodus tolmu ja siis vaatasin, et vedelevad need BA ja MA lühenditega paberid riiulil. Las nad olla. Ilus vaadata. Mingist erilisest paberist on. Läigivad ja sädelevad ja puha! Mitu aastat pole neid pabereid vaja läinud, sest hea soe koht on seal koolimajas mul.Lihtsalt mõtlen, et… Aga võib-olla pole vaja mõelda. Tuleb Tammsaare-Andrese moodi tööd teha! Nagu ma ikka siin üldjuhul 2-3 töökoha või tööotsaga muudkui raban.