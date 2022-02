Kas viirus tunneb tõesti kella? Kuidas aitab viiruse levikule kaasa see, kui seltskond, kes tähistab koos mingit sündmust näiteks restoranis õhtusöögiga, on äkitselt alates kl 23-st üksteisele nakkusohtlikud?

Kui me isegi lepiksime väitega, et viirus muutub öötundidel ohtlikumaks, siis ei saa me kuidagi nõustuda väitega, et tänu piirangule lõpevad nüüd peod kuulekalt kl 23 ja seejärel läheb igaüks oma koju.