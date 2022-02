Kuigi OECDs jõuti sügisel kokkuleppele, siis nüüd pidurdab Eesti vastavate muudatuste tegemist Euroopa Liidu tasandil. Kas suurte rahvusvaheliste pankade kaitsmine – sest kedagi teist see maks ei ohusta – on mõistlik, kui selle hinnaks on teiste potentsiaali kärbumine?