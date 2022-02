NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Kas sots hakkab end liigutama vaid siis kui asi transgendereid ja geisid puudutab?

Erik: „See olümpia kisub farsiks kätte ära. Paljud ei saa üldse võistelda ja need, kes saavad, on spordipeo asemel rohkem nagu vanglas või paremal juhul ranges kasarmus.”

imestav: „Norra, Taani, Rootsi. Eeskujulikud Põhjamaad. Keda me tavatsema igas asjas eeskujuks tuua või võtta. Taanis isegi lõpetati tänasest igasugused piirangud. Koroona ei ole kuhugi kadunud ega muutunud vaid tülikaks külmetushaiguseks. Valmistuge halvimaks, härrased. Teie ootused rajanevad tühipaljale ennustusele, millel ei ole tõepõhja all. Mis on kohvipaksu pealt võetud. Oma kannatamatuses muudame asja vaid hullemaks.”

Veebruari esimestel päevadel jättis spordisõprade süda mitu lööki vahele. Kõigepealt tuli uudis, et kahevõistleja Kristjan Ilves on lähikontaktne ja sellele järgnes uudis, et ka Ilvese koroonatestid on andnud positiivse tulemuse. Kristjan Ilves oli muidu üks eestlaste põhilisest lootusest Kelly Sildaru kõrval Pekingi taliolümpial.

peep korsten: „Ei ekspordita läbi Eesti, siis aitavad valgevene võimudel Ukraina ametnikud need asjad jonksu ajada. See kes kellega äri ajab peaks olema ikka ettevõtja asi, kui just tõesti mingitele konkreetsetele firmadele või elualadele pole piiranguid pandud.”

siimu vuntsid: „No seda, et Venemaad paljaks röövivad ametnikud Eestis kinnisvara kokku ahmivad ja äritegevust arendavad, ei ole kedagi 15 aastat seganud juba. Ei sega ka see Valgevene värk. Ja Kaja Kallas loodab üldse, et sellised asjad ära unustatakse.”

Nädala alguses oli koguni üks päev jaanuarikuud veel jäänud. Üks nädala olulisemaid lugusid oli tegelikult varasema jätk: läbi Eesti käib agar Valgevene riigifirmade naftasaaduste eksport, vaatamata sellele, et Aljaksandr Lukašenka on muutnud paariaks nii ennast kui ka Valgevene riigi. Peaminister Kaja Kallas lubas asja lahendada. Eks tulevik näitab. Paljud kommenteerijad selles kahtlesid.

Lisaks spordisõpradele tehti närvikõdi ka autoomanikele -tõsi, seda on juba kaua tehtud- ning tõelised rekordid sündisid tanklapostide otsas olevatel tabloodel: 95-oktaanise kütuse hind tõusis 1,659 euroni liitri kohta, 98-oktaanise kütuse hind aga 1,709 euroni liitri kohta. Rõõmustas see mõistagi väheseid.

ivan ekrefonov: „Ma saan kõigest aru, aga keegi võiks defineerida ära selle miks peab Ukrainat aitama või tema pärast muretsema, arvestades, et tegu on üdini kriminaalse ja korrumpeerunud maaga. Seitse aastat on Kiievist piuksutud, et andke raha, siis teeme reformi. Kui aidata, siis ainult tingimustega, mida Ukraina peab täitma, et ei ole vaja matta maksumaksjate raha musta auku.”

indrek lemming: „Putin ja sõnapidaja? Lugupeetud ekspert on vist millestki valesti aru saanud ja kui on vaja järele aitamist, siis guugeldagu, neid lubadusi, mida Putin pole täitnud (enda riigis ja teiste riikide ees) on kogunenud viie kilomeetri jagu.„

Muidugi arutati sel nädalal ka Ukraina-teemat. Sõda pole, Vene väed on endiselt Ukraina piiril ning meil ja mujal kostab sellega seoses murelikke hääli. Kesknädalal kommenteeris Delfile teemat Eiki Berg, kes ütles, et Putin ei jäta jonni kuni lääs lepib Ukraina bloki-välisusega ning annab talle teatavad garantiid. Samas möönis ta, et sõda ei tule. „Sõda selle klassikalisel kujul ei tule. Tuleb ilmselt miskit muud, mis kombineerib mittekonventsionaalset sõjapidamist tehnoloogiliste võtetega. Nagu ikka, Putin on sõnapidaja mees. Ja ilmselt ta ei jäta enne, kui lääs lepib Ukraina neutraliteediga,” rääkis Berg Delfile. Kommentaariumis oli sel teemal palju mõtteid.

herman rekamees: „Palju õnne eestlased, ise olete sellised endale etteotsa valinud! Tulin just Poolast ja seal oli 95 liiter meie rahasse panduna 1,272. Diisel oli midagi 1,285.”

Finantsist: „Elutähtsad teenused ja tooted peaks mu arust olema oluliselt madalama kui mitte olematu käibemaksuga. Toit, kütus, elekter, vesi. Kütuse puhul peaks aktsiis olema piisav maksuallikas.”

voi voi: „Hind kohe ise tõusis? Ühegi kartellimehe käsi ei olnudki mängus?”

hädaorg: „Poola valitsus langetas diisli ja bensiini aktsiisid miinimumini et inimestel oleks kergem, meil seda muret pole...”

Eestis on olnud üks kummaline vaidlus, mis kestnud juba 20 aastat ja selle sisuks on kas Eesti Vabariigis peaksid olema massimõrvarite nimelised tänavad? Kui varem leidis Narva linnapea Katri Raik, et Daumani ja Tiimani tänavad tuleks tema linnas peavad saama uued nimed, siis nüüd teatas ta, et targem on neid tänavanimesid mitte torkida. Ja pealegi polevat see kõik tähtis, kelle nime üks või teine tänav tema linnas kannab. Kommenteerijad olid valdavalt nördinud.

urmo kreutzwald: „Tüüpiline sots: ohtra sõnavahu ja rumalate loosungite taga peidab end täielik oportunism. Nagu see värk on juba üle saja aasta käinud. Kui uskuda seda sotside pläma inimõigustest ja inimelu väärtusest, siis peaks Raik olema esimene, kes neid tänavasilte jookseb vahetama. Või oleks tulnud Narva sibiaukudes 1918 transgendereid või geisid hukata, et Raiki ajukurdudes mingigi reaktsioon tekiks?”

Hassan Abdulrahman Omar Suleiman ibn Hottab: „Raik ajab müüdavat poliitilist iba. Väga lihtne oleks poliitmõrtsukate tänavad ümber nimetada Severjanini ja Šiškini nimelisteks. Punastest lahti ja kummardus Narvaga seotud vene kultuuri suurnimedele.”

Paks Kass: „Mis peaks venelastel olema tegemist mingite eestlasest ja lätlasest kommunistiga. Et neil siiski on, näitab seda, et nad on põhimõtteliselt meie vastu. Pooldavad kõike seda, mis meile haiget teeb.”

strainseir: „Raik müüks ema ka maha, et venelastele meele järele olla! Mingi tobe jutt Puškini tänavast. Täiesti jälk tüüp. Kus riigis me lõppude lõpuks elame! Narvas on siiani nõukogude võim...”

......: „Linnapea Raiki seisukoht on sedapuhku arukas, kui tänavaid pole siiani suudetud ümber nimetada siis praegu sest halvemat aega selleks raske leida. Nendes samba-ja tänavasaagades võiks eeskuju võtta naabritest lätlastest. Nendel troonib Punaste Küttide monument Riias oma algsel kohal. Selle tähtsus ja tähendus on seletatud aga tasakaalustatud viisil.”