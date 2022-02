Ansip ka? Mu meelest on Andrus Ansip praegusele peaministrile ette heitnud peamiselt tema saamatust tervisekriisi juhtimises ega ole mingist soojusest rääkinud. Ent jäägu Ansipi seisukohad tema enda selgitada.

Eelnimetatud kolumnis meenutasin Kaja Kallase energiakriisi kommunikatsiooni. Miks Kallast eelistab peaministrina ainult kümme protsenti eestimaalastest ja vaid pool Reformierakonna enda alles jäänud toetajaist? Väidan, et toetuse järsu languse üks põhjus on peaministri suutmatus veenda Eesti inimesi selles, et ta tõepoolest mõistab nende muresid.

Teised võivad arvata teisiti. Vilja Kiisler arvabki.