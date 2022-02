Viktor Orbán – Putini parem käsi Euroopas

Aastaid tagasi oli Ungari peaminister Viktor Orbán häälekas Putini-kriitik. "Euroopas vohavad Putini kutsikad ning varsti mõistavad kõik, et see on ohtlik," sõnas ta kahe kümnendi eest.

Ent ajad muutuvad ning nendega koos ka inimesed. Putini kutsikate osas on Orbán tõenäoliselt ammu ümber mõelnud või Vene riigipea ees vähemasti vabandanud. Orbáni valitsuse välisminister Péter Szijjártó pävis eelmise aasta novembris Moskvas suisa sõprusordeni, vahendab TASS. Euroopa Liitu ning NATO-sse kuuluva Ungari ja läänega vaenujalal oleva Venemaa kahepoolsed suhted paistavad roosilisemad kui iial varem.

Teisipäeval käis Orbán Kremlis. Moskva-reisi eesmärgiks oli edendada omavahelisi energia-, kaubandus- ja kultuurisidemeid. Ent sõbralike õlalepatsutuste asemel nõudis uus aeg vanadelt kamraadidelt hoopis pika konverentsilaua erinevates otstes istumist. Ikkagi pandeemiaaeg.

Orbán toonitas, et vaatamata sellele on tal väga hea meel Putiniga taas näost-näkku kohtuda, avaldades imestust ka Kremli uhke saali ja sealse kõnelustelaua pikkuse üle. “Ma ei ole elus nii pika laua taga istunud,” sõnas Ungari peaminister. Vene riigipea nentis naerdes, et ajad on küll keerulised, kuid seltskond esmaklassiline.