Kaire Uusen: õige rohepööre kaotab nüüdisaegse orjatöö

Ühes veneaegses anekdoodis küsitakse tehasetööliselt, kuidas talle kuurordis ka meeldib. „Kõik on kena. Ainult hingata on kuidagi imelik.” Küsija ehmub: „Kuidas nii, meil on siin männimetsas väga puhas õhk.” Töölisest puhkaja selgitab: „Võimalik. Lihtsalt ma olen harjunud hingama seda, mida näen.”

Veidi utreerides võiks öelda, et meiegi oleme harjunud hingama seda, mida näeme. Tegema (mh ka palju tühja) tööd, mis reostab, raiskab, lõhub ja hävitab, sh tervist. Tarbima ja raiskama põhjusel, sest saame seda endale lubada ja see tekitab mõnutunnet. Tundma end ülimana, mitte looduse osana. Vaatama ükskõikselt pealt hävitustööd looduses, tapma iga elusa hinge või liiga lähedal kasvavad puud.