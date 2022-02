Maarja Punak: tee sotsiaalmeedia isiklikku eeskuju näidates halvast heaks

Foto: Karl-Eerik Pink

Eeskuju on see, mis päriselt mõjub. Halbu näiteid on meie ümber alati olnud ja on edaspidigi. Olgu see alkoholitarvitamise ülistamine või täiskasvanute kehv oskus sotsiaalmeediat kasutada. Lihtne on teha valikuid selle põhjal, mis vaatab igalt ekraanilt vastu. Mina tunnen muret heade näidete vähesuse pärast. Olukorras, kus noor inimene saab meediat tarbides valida ainult halbade ja vähem halbade valikute vahel, ei tuleks viibutada näpuga noore ees, vaid võtta kätte peegel.