Kõigepealt Tähekeses ilmunud Kairi Loogi Piia Prääniku lood pälvisid kiiresti laste heakskiidu. Lisa saanud, jõudsid need 2015. aastal raamatukaante vahele. 2019. aastal tuli teosele „Piia Präänik kolib sisse” järg „Piia Präänik ja bandiidid”. Mullu trükikojast poelettidele jõudnud „Piia Präänik ja sõnasööbik” on niisiis juba kolmas Prääniku-raamat. Mis on Piia lugudes sellist, mis noori lugejaid ikka ja jälle tema seiklustele kaasa elama kutsub?