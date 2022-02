INTERVJUU | USA suursaadik NATO juures: eskalatsioon tähendaks pea kindlasti ka põgenikevoolu

Täna Eestit külastama pidanud mõjukas diplomaat pidi Brüsseli ilmaolude tõttu paikseks jääma, ent vestles siinsete kolleegidega virtuaalselt.

Mida ütlevad praegused USA andmed Ukrainat ähvardava sõjaohu ulatuse kohta?

Nagu võisite nädalavahetusel kuulda, rääkis Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan sellest, et Venemaa võib iga hetk Ukrainasse tungida. Me näeme täiendavat vägede juurde toomist mitte ainult Ukraina piiri ääres, vaid ka Valgevenes. Näeme katseid Ukrainat sisemiselt destabiliseerida. Olete ilmselt ka kuulnud võimalikest plaanitavatest operatsioonidest, millega püütakse [Ukrainast] valesüüdlast tekitada. Need uudised tulid möödunud nädalal nii Washingtonist kui ka Londonist ning nende põhjal võib öelda, et on põhjust olla üsna mures. Me ei saa teha vettpidavaid ennustusi sellest, mida Venemaa plaanib ja millal see juhtub, ent ainuüksi vägede paiknemine tekitab põhjendatud muresid.

Eraldi Valgevenest – kui palju valmistab teile muret see, et niivõrd suured Vene väed on toodud NATO piirile väga lähedale?

Loomulikult valmistab ka see muret ja seda mitmel põhjusel, näiteks Vene vägede lähedus Kiievile. Hoiame arengutel väga tähelepanelikult silma peal. Oleme vägagi teadlikud sellest, et Valgevenel on NATO territooriumiga piir ning jälgime, kuhu nad vägesid paigutavad. See on murettekitav nii Ühendriikidele kui kindlasti ka NATO liitlastele.

Vene meedias vaadatakse NATO vägede toomist Baltikumi kohati kui karu torkimist. Kas Venemaa võib sellele reageerida?