„Olime just aasta enne koroonapuhangut restruktureerinud ettevõtte toimimise ja teinud suuremaid muudatusi, mis tegi koroonaga kohanemise lihtsamaks. Millegipärast oli mul suur sisemine rahu, et saame hakkama. Eks ettevõtjana oled pidevalt harjunud kohanema ja kiirelt reageerima,” ütleb mullu president Kersti Kaljulaidilt ordeni saanud Lilli Jahilo. „Oleme väike ja paindlik ettevõte, tänu sellele saame kähku reageerida ja muutunud olukorraga kohaneda.”

Kriss Soonik ütleb samuti, et neil on vedanud, sest moefirma on kriisis väga hästi hakkama saanud.