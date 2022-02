REPORTAAŽ | Ukraina rindelinnades kasvab tuhandeid lapsi, kes pole näinud midagi peale sõja

Sotsiaaltöötaja astub korteri esikus varateismelise pruunisilmse tüdruku selja taha, hoiab tal hetkeks õlgadest ja sõnab: „See on Darja. Tema on meil siin see... peamine." Darja käib kuuendas klassis, tal on seljas paks kampsun ja tema kätte ulatatakse külla tulnud Eesti pagulasabi kinkekott. Darja ema tuleb ka juttu ajama, aga ruttu saab aru, et temaga ei ole kõik päris korras.

Darja ja tema ema Viktoria elavad Marjinkas, Ukraina sõjast laastatud väikelinnas. Marjinka on Ukraina kontrolli all, kuid kõigest 23 kilomeetri kaugusel Donetskist. Linnake on sõjas rängalt kannatada saanud, ja kui maja ongi mürskudest purustamata jäänud, pole seal ikkagi kütet ja ka elektriühendus on katkendlik. Viktoria kütab oma avarat korterit üheainsa elektriradiaatoriga ja korteris on halvavalt külm.