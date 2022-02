PÄEVA TEEMA | Villu Zirnask: ärge ajage udu, et koroonatõendit puudutavad otsused põhinevad teadusel

Tartu Maratonile pääseb nüüd ilma Covid-tõendita Foto: Jassu Hertsmann

Valitsus tegi täna põhimõttelise otsuse kaotada alates 14. veebruarist COVIDi tõendi nõue kõigile välitingimustes toimuvatele üritustele ja tegevustele. See on suurepärane otsus, aga ärge ometi ajage udu, et need otsused põhinevad teadusel.