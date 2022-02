Dissident, keda austas isegi Leonid Brežnev

„1973. aastal tegi Sahharov midagi sellist, mis tundus võimatu. Ta teatas, et Nõukogude Liit kujutab inimkonnale sõjalist ohtu, ja hoiatas, et NSV Liit võib maailma ära mürgitada kogu selle kurjusega, mis teda ennast vaevab. Selle peale ilmus 40 akadeemiku kiri, millest sai alguse esimene Sahharovi-vastane kampaania. Küsisin Sahharovilt, kas ta tunneb seda kampaaniat. Ta ütles, et kui lehti mitte lugeda, siis ei tunne. Tegelikult oli see kampaania metsik. Nädala pärast rääkisid instituudi parteilased mulle Brežnevi salajastest suunistest Sahharovi kohta."

Nii meenutab füüsik ja inimõiguslane Boris Altshuler, kes on üks vähestest Sahharovi lähedastest kaastöölistest, kes on veel elus.