Urmas Reinsalu Ukraina juhtidele "soometumise" idee kohta: Macroni avaldus oli täiesti kohatu

Riigikogu esimees kohtus koos riigikogu liikmete Urmas Reinsalu ja Mati Raidmaga teiste seas Ukraina ülemraada esimehe Ruslan Stefantšukiga ning peaminister Denys Shmyhaliga.

Ratase sõnul tuleb arvestada, et Ukraina on olnud sõjas Venemaaga juba viimased kaheksa aastat ning selles mõttes pole olukord nende jaoks uudne. "Nad rõhutasid, et Ukraina kaitsevõime on kaheksa aastaga oluliselt paranenud ning et nad on valmis seisma vastu mistahes agressioonile," lausus riigikogu esimees."

Urmas Reinsalu märkis, et ka kohtumisel Eesti parlamendisaadikutega väljendasid ukrainlased muret selle üle, et ärev toon, mida kasutades Läänes Ukranat varitsevast sõjaohust räägitakse, kahjustab riiki juba praegu.