Eesti Filharmoonia Kammerkoor alustab koos Kristiina Poskaga kontserdireisi Belgias

Pärast esimest proovipäeva Flandria Sümfooniaorkestri kodusaalis Genti De Biljoke muusikakeskuses ütles Kristiina Poska: „See on tegelikult väike ime, et koor on praegu siin ajal, mil paljud on sunnitud kontserte ära jätma, ja saame alustad homme turneega lausa kaheksas kontserdipaigas“. Nii mahukas turnee Belgias on kammerkoori jaoks esmakordne: 10.–18. veebruarini antakse kontserdid Brugge Concertgebouw’s, Charleroi Kaunite kunstide palees, Genti De Bijloke muusikakeskuses, Brüsseli Bozar’is, Hasselti kultuurikeskuses ja Roeselare kultuurikeskuses De Spil. Lisaks esinetakse veel Pariisi La Seine Musicale’s ja Arnhemi Musisis Hollandis. Kontserdi 12. veebruaril Gentis salvestab Belgia klassikaraadio Klara ning see jõuab Eesti Rahvusringhäälingu Klassikaraadio vahendusel Eesti publikuni 28. veebruaril.