Kõige kahjulikum aga sellise debati puhul avalikkuses on see, et jääb mulje justkui haridust defineeribki testi olemasolu või selle kohustuslikkus. Tahaks siiski loota, et haridusvaldkonnas töötavad inimesed ei ole nii saamatud, et neil puuduks pärast testi tingimuste muutmist õpetamisoskus.