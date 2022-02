KULTUURIBIIT | Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi playlist

Autorid-lavastajad Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper ütlevad oma muusikavaliku kohta nii: "Kultuuribiit on omamoodi playlist, mõtlesime, et koostame enda nimekirja lugudest, mida aastate jooksul on sõbrad meile soovitanud või mänginud ja mis on moel või teisel jäänud siiani aktiivselt kuulatavateks."

Lavastuse "72 päeva" koreograaf on Jüri Nael ja keha dramaturg Giacomo Veronesi. Laval on Liisa Saaremäel, Keithy Kuuspu, Kristiin Räägel (Tallinna Linnateater) ja EMTA lavakunstikooli 31. lennu üliõpilased Alice Siil, Astra Irene Susi, Emili Rohumaa, Hanna Brigita Jaanovits, Hele-Riin Palumaa, Kristin Prits, Kristina Preimann ja Lauren Grinberg.

Tiit

Ja seal kauges minevikus, pärast oma esimest Zemfira plaati, läksin “Evita” proovide aegu Tartu bussijaamas asunud rohkem või vähem piraat-CD-de putkasse uue järele ja müüja soovitas kuuma kaubana Leningradi CD-d. Ostsin, kuulasin. Eriti valjusti siis, kui Andrew Lloyd Webberile vaheldust oli vaja. Hiljem selgus, et see Leningradi plaat sai seemneks “Juliale” Draamateatris (2004) ja “Juliale” Peterburi Suures Draamateatris (2021). Siinkohal siiski üks lugu veidi hilisemast perioodist.

Ene-Liis

Laul, millega tekib “oh, mul on sellega nii palju ilusaid mälestusi” tunne — Frankie Valli “Can’t take my Eyes off You”. Algul NO90 Hirvekütt, siis aastaid hiljem Hamburgi Thalia ja “Die Stunde da wir nichts von-einander wußten”. Kõik kordub. Kusagil on sõda, kusagil rahu… maailm pöörleb ja inimesed tantsivad, tantsivad…

Tiit

Sõber Olari Elts on aastaid kurtnud, et palju sümfoonilist teatrimuusikat seisab kasutuna, kuna tänapäeval ei kuulu draamatrupp ja sümfooniaorkester enamasti enam kokku nagu õndsal 19. sajandill. Aga muusika on olemas. Näiteks Sibeliuse “Valse triste”, mida sageli mängitakse, on tegelikult Arvid Järnefelti näidendi “Surm” (1903) tarvis kirjutatud, aga näidendit pole pärast esietendust rohkem mängitud… Jäi see ka praegu mängimata, aga kurvast valsist sai leitmotif lavastusele "NO43 Kõnts". Siin on see Karajani dirigeerituna.

Tiit

Küll aga said “NO40 Pööriöö unes” kokku Mendelssohn ja Shakespeare. Aga ei tahaks siia selle näidendi jaoks kirjutatud "Pulmamarssi" panna, kuna tänu oma spetsiifikale on see pala pehmelt öeldes üle-ekspluateeritud. Lisame oma väikesele playlistile hoopis lavastuse nö lisaloo Mendelssohni “Itaalia" sümfooniast nr 4 op 90 IV osa “Saltarello” - see kõlas, kui õnnetu Helena üksi metsas hulkus ja end lõpuks keset orkestrit leidis. Ühesõnaga, jälle tantsulugu.

Ene-Liis

Aasta eest kevadel olime koroonapiirangute kiuste koos helilooja Jakob Juhkamiga Šveitsis, lavastuse “Kunst” proovides. Proovisaalis nõuti maski kandmist, teatrid olid ametlikult kinni ja keegi ei teadnud, kas esietenduseni üldse jõutakse. Ühel päeval küsis Jakob suitsupausi ajal lumiseid mäetippe silmitsedes, kas ma Rauno Remmet tundsin. Kahjuks ei, vastasin. “See pidi olema üks uskumatu mees”, ütles Jakob.

Proovi naastes pani Jakob mängima midagi, mis koosnes Londoni metroo teadustaja häälest, Bachist ja eesti kandlest. Sellest Rauno Remme loost sai lavastuse “Kunst” üks ankrukive ja kuulan seda siiani kui mingit ajatult triivivat laeva, mis hämmastab oma ajakohasuses.