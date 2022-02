„Minu vanavanaema oli teie vanavanavanaisa armuke. Mul on tunne, et meil on midagi ühist.” Väidetavasti oli see Camilla esimene lause, millega ta prints Charlesi esmakohtumisel kostitas. Nad kohtusid esimest korda polomängul 1971. aastal. Tulevane kuningas oli siis 22- ja Camilla 24-aastane.

See oli tõmme esimesest silmapilgust.