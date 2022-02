Venemaa ütleb, et ei kavatse Ukrainat rünnata. Ukraina ütleb, et ta ei näe, nagu kavatseks Venemaa rünnata. USA ütleb, et Venemaa võib juba lähipäevil rünnata.

Keegi selles kolmnurgas kas mängib lolli või on loll. Või on väga pahatahtlik.

„Lollita mind üks kord, häbi sulle. Lollita kaks, häbi mulle,” kõlab tuntud ütlus.