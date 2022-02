VIIMANE KIRI | Kallis Madis, ühel hetkel kohtume, kallistame ja naerame taas

Tavaliselt mõeldakse suurele sõprusele alles siis, kui üks pool on lahkunud. Meil oli teistmoodi, see tunne oligi alati olemas, esimesest kohtumisest 1990-ndatel. Kõik need pikad aastad.