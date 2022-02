Valitsus keelas ametlikult Lukašenka naftaveo. „Kasu võisid saada EL-i sanktsioneeritud isikud“

Eesti Päevaleht kirjutas eelmise nädala esmaspäeval, kuidas vaatamata EL-i poolt möödunud suvel Valgevene naftaproduktide impordile kehtestatud sanktsioonidele jätkus ning isegi suurenes Eesti kaudu diktaator Aljaksandr Lukašenka režiimi toetavad õliveod. Need deklareeriti tollikoodi all 2707, millele EL polnud sanktsiooni kehtestanud.

Selle peale tegi valitsus möödunud neljapäeval välisminister Eva-Maria Liimetsale ülesande töötada välja õigusakti eelnõu, millega Eesti kehtestaks lisaks EL-i sanktsioonidele oma rahvusliku sanktsiooni kaubagrupile 2707 ning lõpetaks piinliku olukorra jätkuva Valgevene õlitööstuse produktide transiidiga.

Ettevalmistused tehti nii väledalt, et vastav määrus kiidetigi valitsuses juba teisipäeval heaks. Nähtavasti oli selline erakorraline tegutsemiskiirus ootamatu valitsuse ning välisministeeriumi pressiteenistustele, kes ei jõudnud isegi avalikkust teavitada otsuse vormistamisest.