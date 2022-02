KULTUURIBIIT | Näitleja ja lavastaja Andri Luubi playlist

Andri Luup ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Ma kuulan põhimõtteliselt viimased 10-15 aastat ainult ühte muusikut, Joose Keskitalo on mind ära võlunud oma sügavate sõnadega. Ja kuna ta on vägev poeet, siis ei ole kordagi veel igav hakanud. Kaasreisijad küll on vaevatud, et miks autos ühed ja samad plaadid ketravad, aga see ei ole seni mind rivist välja löönud. Ta laulab peaasjalikult surmast ja pealesurmast. Sõnad on süsimustad, aga viisiga kokku annavad mingi poeetilise kerguse, tõetunde. Ja kuna ma vajan sellest teaduslikust maailmast pidevalt puhkust, siis ma mingeid uusi teemasid väga ei oota. Joose laulud sisendavad rahu."

"Hautaan lepoon" - superlugu, mis ajendas mind ka "Suure teadmatuse” tükile välja pakkuma lahkuva inimese ehtimise ja piduliku ettevalmistamise teema. Laulus öeldakse noorele mehele, et pangu end ilusti riidesse, rüü korda ja mingu hauda puhkama. Et enne sindki on su isad sedasama teinud.

"Isa on kuollut" - laulus on väga ilus mõte, et meie lahkunud on meiega ühes ruumis - isa tuleb õhtul koju, on perega, aga hommikul hõljub tema tolm päevavalguses. Me elame surnutega koos, nad on kuskil peidus, varjavad end keldris, ruumid on täis nende lõhna. Hästi helge lugu.

"The doors” - Joose uus plaat "New Songs for Old Motifs" on selles mõttes eriline, et seal tuleb ka inglise keelne poeesia juba väga ladusalt välja ning on äärmiselt nauditav kuulata laulu ustest, mis meid pärast saabumist uude ilma ees ootavad. Ja millisele uksele meil tuleks koputada.

“Sea of Visions" - samal inglise keelsel plaadil Joose pajatab uppumisest, laulab meremehed unele, aga tundub, et see visioonide meri on meie sees, meie sisemeri. Ma usaldan poeete rohkem kui neid teadlasi, kes väidavad, et kõik meie sisemered on ainult viirastused ja aju projektsioonid meie visuaalsetele väljadele, sest selle infoga ei ole midagi teha. See ei seleta, miks surm või meie süda on ülepea olemas.