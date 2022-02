EPL UKRAINAS | Teha raha eimillestki. Eesti aitab Ukraina naistel ettevõtlust alustada

Eesti Päevaleht avaldas teisipäeval loo Ukraina rindejoone kõrval elavate inimeste elust. Pisut paremini on läinud neil, kellel on õnnestunud päris kontaktjoone äärsetest linnadest lahkuda. Neid on Eesti pagulasabi toetanud põhimõttel „parem õng, kui kala”. Garage48-ga koos aidatakse Ida-Ukraina naistel alustada ettevõtlusega. Kui Eestis on Garage48-l globaalsete sihtide ja ükssarvikute maik, siis Ukrainas aidatakse paarinädalase intensiivse programmiga inimesi endale lihtsalt elatist teenima.