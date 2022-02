Riigi suhtlus rahvaga läbi Facebooki loob sõnumisegadust. Peaminister: ajakirjanduse filter ei lase alati eetrisse

“Seda probleemi on mitmeid kordi viimastel aastatel olnud,” ütles riigikogulane ja sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski. “Oleme näinud seda, eriti kriisiajal, et enne loeme uutest muudatustest sotsiaalmeedias ja kõige hullem, kui see ei lähe kokku valitsuste otsustega,” ütles Ossinovski lisades, et see lõhub riigi üldist usaldusväärsust. “Saan aru poliitikute soovist kiiresti silma paista ja häid uudiseid n-ö enda omaks teha, aga kriisi juhtimine nõuab ühemõttelist kommunikatsiooni.”

Varasemad ühed suuremad näited, kus rahvale muudatusi läbi sotsiaalmeedia teatati, on eelmise peaministri Jüri Ratase postitus 2020. aastal, kus ta kuulutas Stenbocki ametlikul Facebooki lehel välja eriolukorra ning praeguse peaministri Kaja Kallase Facebooki postitus mullu, kus tegi teatavaks uued viirusleviku tõkestamise piirangud. Ka teatati õpetajate algavast vaktsineerimisest justnimelt ministri sotsiaalmeedialehel, ametlik teade saadeti aga tunde hiljem.