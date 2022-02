JUHTKIRI | Indrek Holst, minge ja rääkige „põrandaprakku“ kukkunud pensionäridega. Äkki nad ei taha seal olla?

Kui kasvõi üks Eesti inimene on silmitsi reaalsusega, et tänaseks söögirahaks arvestatud summat lihtsalt pole, sest riik pettis teda, peaksime tundma tema tühja kõhtu meie kõik. Ja pole vahet, mitu päeva pension hiljaks jääb või kas see kõik on ka seaduslik.

Sisuliselt sai kõik alguse sellest, kui riik otsustas vahetada teenusepakkujat, kes inimestele pensioniraha otse koju kätte viib. Omniva asemel hakkas sellega tegelema Hansab.

Firma ise on tõenäoliselt käitunud oma parimate võimaluste piires. Paraku ei andnud just tellija ehk sotsiaalkindlustusamet neile üle kõikide saajate aadresse. Või siis pole nende järgi võimalik päriselt inimest üles leida.

Suurem osa eakatest saavad oma vanaduspõlve raha otse arvele, kuid umbes 5000 on neid, kellele „postiljon" vanade aegade kombel sularaha otse koju toob.

See on pensionisaaja valik. Kes on lihtsalt valmis teenuse eest maksma (1. veebruarist 6.70 eurot), kel pole olude sunnil võimalik näiteks liikumispuude või kauge elukoha tõttu järele minna (ning kes saavad kojukande tasuta). Pole teiste asi arvustada või survestada.

Pensionisaajat ei lohuta

Asjaosalised on seletanud segadust inimlike asjaoludega. Et kõikjal ametlik aadress päriselt n-ö GPS-i järgi ei toimi. Et varasemad kohaleviijad lihtsalt teadsid, kust kedagi leida.

Ametnike vaatevinklist võib see olla tõesti inimlikult mõistetav. Elu ja töö ongi rasked. Pensionisaaja seisukohast tähendab aga pensioni hilinemine, et rahakotis võib päevi uluda tuul. Ehkki tema pole midagi teinud valesti, lihtsalt riik otsustas midagi ümber korraldada.

Juhtum näitab ka, kui elitaarne on kogu meie IT-riigi „edulugu". Riigi teenused on tihti kättesaadavad vaid tugeva digivõimekusega elanikele. Ent ülejäänud? Kui riik ei tea isegi seda, kus nendega iga kuu kontaktis olnud inimesed elavad, on vist palju tahta, et riik teaks, kuidas nad elavad. Vahest on neil muulgi viisil abi vaja?