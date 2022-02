RAAMATUPODCAST | Maarja Vaino: see on illusioon, et omal ajal me kõik hullult lugesime ja tänapäeval ei loe keegi

Maarja Vaino meenutab, et kooliajal oli küll kirjandus tema lemmiktund, aga nii polnud see kaugeltki kõigil. "See on pigem illusioon, et omal ajal me kõik hullult lugesime ja tänapäeval ei loe keegi. Kuigi eks fakt on see, et keskendumisvõime on langenud, pikka teksti ei jõuta enam lugeda. Ning kui paluda noortel teksti ette lugeda, ei hääldata sõnu välja, puterdatakse, intonatsioonid ja rõhud on paigast ära. Kuulad ja saad aru, et see on eesti keel, kuid ei saa aru, mida sulle loetakse. Koolis võiksid olla ka lugemistunnid," sõnas Vaino.