KOLUMN | Janek Mäggi sõbrapäevaks: õnn ja armastus, neid ajab iga eluterve inimene nagu lehmasaba parmu

Ei loe, kas kaaslane on esimene või kuues, kellega valentinipäeva tähistakse. Tähis on, et hetkel on taevas maa peal ja võibolla ta siia jääbki. Kui klubi liikmed selles kahtleks, ei oleks nad täna õnnest lõhkemas. Aga õnn ja armastus, neid ajab iga eluterve inimene taga nagu kass hiirt või lehmasaba parmu.

Ometi. „Elus pole alati kõik nali, elu toob meil rõõme, kurvastust,“ teatas poeet Raimond Valgre. Murtud südamete klubis on palju rohkem liikmeid. Neid, kes on pettunud või keda on alatult petetud. Neid, kes on masendusest hulluks minemas. Neid, kellele imalad südamekesed ja õhetvad põsed ei tundu usutavad. Nukrad naised. Ja mehed, kes laulavad: „Ent sageli kui saatus liiga vali, Sa leiad ainult viinast lohutust.“