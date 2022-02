Hanno Matto: kui näeksime igapäevaseid ravinumbreid, muutuks meie suhtumine Covidisse koheselt

Üldjuhul on aastate vaheline kõikumine kahesaja kolmesaja piires. Viimasel aastal oli erinevus kümne kordne. Tõdetakse, et koroona on põhjuseks. Mitte isegi surmapõhjusena vaid põhjusena, et ravi kättesaadavus on vähenenud elus püsimiseks alla kriitilise määra.

Äsja see oli kui kiirabid seisid tunde ja tunde järjekordades ning ei saanud patsiente haiglatele üle anda - EMO-d lihtsalt ei suutnud patsiente töötajate vähesuse tõttu vastu võtta. Peeti koosolekuid ja tuvastati, et samm sammult on keskmine aeg, mida kiirabi haiglaukse taga veetnud kasvanud. Valitsuse määrusega kehtestatud kiirabilt haige ülevõtmise piiraega oli Tallinnas haiglad ületanud 2019. aastal kuni 17% juhtudest, 2021. aastal aga juba 26% sinna toodud haigete puhul. Säärane piirmäära ületamine ei juhtunud üleöö mitme kriitilise kokkusattumuse tõttu vaid summeerus aastatega, enne kui midagi ette võeti. Lahendused leiti.