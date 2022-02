ARVUSTUS | Kantaat-ballett "Eesti ballaadid" andis tuld ja kappavaid kapju

Viimastel aastatel muutub Eesti Laul järjest konservatiivsemaks sündmuseks. ERR lõi Eesti Laulu 2009. aastal eristumaks senistest Eurovisiooni eelvoorudest. Tollase peaprodutsendi Heidy Purga sõnul oli see täiesti uus lauluvõistlus, mille eesmärk ei ole saata lugu Eurovisioonile, vaid tuua esile uut Eesti muusikat.

Sel aastal, kuigi võitis noor artist - aga vanamoodsa lauluga - andsid finaalis tooni veteranid või niisama kõiki Eurovisiooni standardeid järgivad lood.

Mõtlesin juba, et õiget pauku otse värava põiklati alla, nii et väravavaht on siruli, ei ole. Heal juhul oli mõni kaitstud löök raamidesse. Siis tuli Black Velvet ja naelutas selle! Lõi palli ribadeks! „Sandra” pole maailma kõige moekam lugu, pigem universaalne süntpopihitt, aga nii filigraanselt tehtud ja bossi olekuga ette kantud, et ma ei mõista rahvusvahelist lööklaulu-kogenud žüriid ega lõviosa televaatajatest, miks ei võitnud lugu, millel on ladus minek, hiilgav läbikomponeeritus, hingestatud esitus ja ekstaatiline meloodia. Miks eelistada sellele kauboikappamist või draakoniballaade.