Infosõda külvab ärevust. Kas Vene-Ukraina sõda algab tõesti juba sel nädalal?

Ukraina-Vene suhted on kummalises seisus: välisriigid peavad nende vahel sel nädalal sõja puhkemist pigem tõenäoliseks, kuid Venemaa ja Ukraina mitte. Nädalavahetusel hakkas hulk lääneriike oma kodanikke ja mõned ka diplomaate Ukrainast ära tooma, kui USA oli avalikult hoiatanud lahingutegevuse peatse puhkemise eest. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi mõistis laupäeval sellised sõnavõtud hukka ja ütles, et see tuleb riigile kahjuks. „Liiga palju räägitakse täiemõõdulisest sõjast Venemaaga ja nimetatakse isegi kuupäevi,” taunis Zelenskõi. „Meie vaenlaste parim liitlane on paanika ja selline info ainult tekitab paanikat.”

President edastas oma avalduse Musta mere ja Krimmiga piirnevas Hersoni oblastis, kus ta sisevägede õppusi jälgis.