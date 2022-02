Urmas Paet: demokraatlike riikide esinduste sulgemine Ukrainas on viga

Demokraatlike riikide diplomaatiliste esinduste sulgemine või vähendamine praegu Ukrainas on väga vale. See suurendab ühiskondlikku stressi Ukrainas ning on ka lihtsalt arusaamatu otsus. Praegu on võimalikult suur ja sisuline rahvusvaheline kohalolek Ukrainas just eriti vajalik.